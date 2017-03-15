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EV ALACAKLARA İYİ HABER!

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile şimdiye kadar binde 20 nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerleri için 30 Eylül'e kadar binde 15'e düşürüldü

Tarih : 15 Mart 2017, 09:23
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Bakanlar Kurulu, banka ve finansman şirketleri dışında yurtdışından sağlanan kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisini, vadesi bir yıla kadar olanlarda yüzde 1 olarak belirlerken bir yıldan uzun vadeli kredilerde sıfırladı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, söz konusu karar fiduciary işlemleri kapsamıyor.



 



kaynak:habertürk








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