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Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile şimdiye kadar binde 20 nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerleri için 30 Eylül'e kadar binde 15'e düşürüldü
Bakanlar Kurulu, banka ve finansman şirketleri dışında yurtdışından sağlanan kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisini, vadesi bir yıla kadar olanlarda yüzde 1 olarak belirlerken bir yıldan uzun vadeli kredilerde sıfırladı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, söz konusu karar fiduciary işlemleri kapsamıyor.
kaynak:habertürk
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