EV ALACAKLARA DEVLET DESTEĞİNDE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Devlet destekli konut hesabı açılması ve işletilmesi ile devlet katkısına ilişkin esaslarda değişikliğe gidildi.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, konut hesabının açıldığı tarihte tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli taşınmaz mal sahipleri adına konut hesabı açılamayacak.
Ayrıca konut hesabının vade sonu tarihinin resmi tatile gelmesi durumunda takip eden ilk iş gününde yapılan ödeme ilgili madde kapsamında ihlal sayılmayacak. Katılımcıların çekim hakkını kullanması halinde konut hesabında bulunan bakiye hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olamayacak.
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