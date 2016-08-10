

Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin, bankalara konut kredisi faizlerini indirmeleri yönünde yaptığı çağrılar karşılık buluyor. Bankalar peş peşe yaptıkları açıklamalarla konut kredilerinde faiz oranlarını aşağı çekiyor.







Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredisi için başlattığı ve Ağustos ayı boyunca sürecek olan yeni kampanya kapsamında konut kredisi faizlerini yüzde 0,99'a kadar düşürdü.







TEB, başlattığı kampanya ile ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını 12 ay vadede yüzde 0,99, 36 ay vadede yüzde 1,03, kalan vadelerde ise yüzde 1.06 olarak belirledi.







Ziraat Bankası, değişik vadelerdeki konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürdü.