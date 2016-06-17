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ev alacaklar dikkat! rekor bekleniyor

EV ALACAKLAR DİKKAT! REKOR BEKLENİYOR

İMKON Başkanı Tellioğlu: Faizlerin inmesi, konut satışlarını rekor seviyeye çıkartabilir. Konut ve inşaat piyasasını sürdürülebilir kılmak için müteahhitlik hizmet yasasının çıkartılması gerekir, dedi

Tarih : 17 Haziran 2016, 17:27
Puan Ver : Ev Alacaklar Dikkat! Rekor Bekleniyor(9/10)9


İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, faizlerin düşürülmesiyle konut satışlarının rekor seviyeye çıkabileceğini belirtti. Tellioğlu, yazılı açıklamasında, yılın ilk çeyreğine ilişkin inşaat ciro ve üretim endekslerini değerlendirdi.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinin, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 azaldığını anımsatan Tellioğlu, iç piyasalardaki durgunluğun inşaat sektörüne yansıdığını ifade etti.



Tellioğlu, hükümetin sektör temsilcileriyle, sadece inşaat sektörüne yönelik ciddi ve kapsamlı bir paket hazırlaması gerektiğine işaret ederek, "Geçmişten gelen projeler bittiğinde sektörün bugünden yeni projeler planlamaması ve yeni projelerden uzak durması 2017'de sektörde ciddi bir küçülmeyi tetikleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni hükümetten oldukça umutlu olduklarının altını çizen Tellioğlu, "Başta Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, Maliye Bakanımız Naci Ağbal gibi ekonomi alanında tecrübeli bakanların inşaat sektörüne el atmasıyla sorunların çözülebileceğine, inşaat sektörü üzerinden Türkiye ekonomisinin yeniden şahlanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.








Etiketler: Ev  Alacaklar  Dikkat  Rekor  Bekleniyor    haber

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