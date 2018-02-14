Yeni güne sakin bir seyirle başlayan dolar 3,80 lira seviyesinde işlem görürken yurt içinde euro sabah 4,72 lira ile rekor kırdı.

Yeni güne sakin bir seyirle başlayan dolar 3,80 lira seviyesinde işlem görürken yurt içinde euro sabah 4,72 lira ile rekor kırdı.Euro/dolar paritesi bugün en yüksek 1,2390 seviyesine kadar çıkarken, yurtiçinde euro sabah 4.7267 ile rekor kırdı. Euro/TL en son 22 Ocak'ta 4.7261 zirvesini görmüştü. Euro/TL saat 09:05 itibariyle 4.7130 seviyesinde.

KURDAKİ GİDİŞAT YURT DIŞI PİYASALARIYLA UYUMLU

Dolar endeksi düşüşe geçti ve 90 seviyesinin altında dengelendi. Bu düşüş sonrasında küresel çapta değer kaybeden dolar, TL karşısında dün 3.80 seviyesinin altını gördü. Öte yandan euro/dolar paritesi yüzde 0,5 değerlenerek 1.2350 seviyesine yükseldi.

Kur hareketlerinde genel gidişatın yurt dışı piyasalar ile uyumlu olduğu vurgulayan analistler, dolar endeksinde düşüşlerin sürmesi halinde ilk etapta 3.78'e kadar satışların sürebileceğini düşünüyor. Yeniden yükselişlerde 3.8180 direnç olarak izleniyor.

PİYASALARIN TAKİP EDECEĞİ VERİLER

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10:00 Türkiye, ocak, tarım ÜFE (Önceki yıllık yüzde 17,30, aylık yüzde 1,35)

10:00 Türkiye, aralık, cari denge (Beklenti -7,5 milyar dolar, önceki -4.2 milyar dolar)

10:00 Almanya, 4. çeyrek, öncü büyüme (Beklenti yüzde 0,6, önceki yüzde 0,8)

10:00 Almanya, ocak, TÜFE (Beklenti yüzde 1,4, önceki yüzde 1,6)

13:00 Euro Bölgesi, 4. çeyrek, öncü büyüme (Beklenti yüzde 0,6, önceki yüzde 0,6)

13:00 Euro Bölgesi, aralık, sanayi üretimi (Beklenti -0,1, önceki yüzde 1)

16:30 ABD, ocak, TÜFE (Beklenti yüzde 0,3, önceki yüzde 0,1)

16:30 ABD, ocak, perakende satışlar (Beklenti yüzde 0,3, önceki yüzde 0,4)

Kaynak: haberinburada