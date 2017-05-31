EUROLEAGUE'DEN FENERBAHÇE'YE CEZA
THY Euroleague yönetimi, Olympiakos ile oynanan final maçında sarı-lacivertli taraftarların salonda meşale yakmasından dolayı Fenerbahçe Kulübü'ne 11 bin Euro ceza verdi.
THY Euroelague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen Final-Four organizasyonunda sarı-lacivertli taraftarların Olympiakos ile oynanan final maçında meşale yakmasından dolayı Fenerbahçe'nin ceza aldığı belirtildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe, Euroleague Basketbol Disiplin Kanununun 29.2 maddesinin (e) bendi uyarınca, 2017 Türk Hava Yolları Euroleague Final maçında, taraftarları tarafından meşale yakmasından dolayı için 11 bin Euro para cezasına çarptırıldı."
kaynak:sabah
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