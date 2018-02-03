EUROLEAGUE'DE CSKA, 21. HAFTANIN SONUNDA LİDER
Euroleague'de Rus ekibi CSKA, Real Madrid'i yenerek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Doğuş 3., Anadolu Efes ise son sırada.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları sonunda, Rusya ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.
CSKA Moskova, sahasında İspanya'nın Real Madrid ekibini 93-87 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.
ANADOLU EFES VALENCIA'YI DEVİRDİ
Organizasyonda mücadele veren Türk ekiplerinden Anadolu Efes, İspanya ekibi Valencia'yı ağırladığı maçtan 82-66 galip ayrıldı. Üç maç sonra kazanan lacivert-beyazlıların son sıradaki yeri değişmedi.
FENERBAHÇE OLYMPIAKOS'A KAYBETTİ
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş ise Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 95-70 kaybetti. Beş maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, üçüncü sıraya geriledi.
SONUÇLAR
CSKA Moskova-Real Madrid: 93-87
Anadolu Efes-Valencia: 82-66
Barcelona Lassa-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 81-83
Zalgiris-Maccabi FOX: 99-84
Olympiakos-Fenerbahçe Doğuş: 95-70
Khimki-Unicaja Malaga: 68-66
Brose Bamberg- Panathinaikos Superfoods: 95-74
Baskonia-Kızılyıldız MTS: 103-84
PUAN DURUMU
Kaynak: haberinburada
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