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Euroleague'de CSKA, 21. Haftanın Sonunda Lider

EUROLEAGUE'DE CSKA, 21. HAFTANIN SONUNDA LİDER

Euroleague'de Rus ekibi CSKA, Real Madrid'i yenerek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Doğuş 3., Anadolu Efes ise son sırada.

Tarih : 03 Şubat 2018, 12:20
Puan Ver : Euroleague'de Cska, 21. Haftanın Sonunda Lider(6/10)2

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları sonunda, Rusya ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

CSKA Moskova, sahasında İspanya'nın Real Madrid ekibini 93-87 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

ANADOLU EFES VALENCIA'YI DEVİRDİ

Organizasyonda mücadele veren Türk ekiplerinden Anadolu Efes, İspanya ekibi Valencia'yı ağırladığı maçtan 82-66 galip ayrıldı. Üç maç sonra kazanan lacivert-beyazlıların son sıradaki yeri değişmedi.

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS'A KAYBETTİ

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş ise Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 95-70 kaybetti. Beş maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, üçüncü sıraya geriledi.

SONUÇLAR

CSKA Moskova-Real Madrid: 93-87

Anadolu Efes-Valencia: 82-66

Barcelona Lassa-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 81-83

Zalgiris-Maccabi FOX: 99-84

Olympiakos-Fenerbahçe Doğuş: 95-70

Khimki-Unicaja Malaga: 68-66

Brose Bamberg- Panathinaikos Superfoods: 95-74

Baskonia-Kızılyıldız MTS: 103-84

PUAN DURUMU


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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