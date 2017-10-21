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Euroleague'de Anadolu Efes, Deplasmanda Valencia'ya 78-71 Yenildi.

EUROLEAGUE'DE ANADOLU EFES, DEPLASMANDA VALENCİA'YA 78-71 YENİLDİ.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda İspanya'nın Valencia takımına 78-71 mağlup oldu.

Tarih : 21 Ekim 2017, 03:00
Puan Ver : Euroleague'de Anadolu Efes, Deplasmanda Valencia'ya 78-71 Yenildi.(7/10)3

THY Euroleague'de Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Valencia'ya 78-71 mağlup oldu.

İLK YARI BERABERE TAMAMLANDI

Müsabakanın ilk periyodunu 19-13 geride kapatan Anadolu Efes, ikinci çeyrekte toparlandı ve devre arasına 38-38'lik eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyodu 66-48 geride tamamlayan İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 78-71 mağlup ayrıldı.

MAÇIN EN SKORERİ 24 SAYIYLA VALENCİA'LI ERİCK GREEN OLDU

Maçın en skorer ismi Valencia adına 24 sayı kaydeden Erick Green olurken, Anadolu Efes'ten Vladimir Stimac 22 sayı üretti.

Bu sonuçla İstanbul ekibi ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı. Valencia ise ilk galibiyetini aldı.

EFES'İN BİR SONRAKİ MAÇI FENERBAHÇE İLE

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in üçüncü haftasında 25 Ekim Çarşamba günü Fenerbahçe Doğuş ile karşılaşacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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