

Avrupa'nın en büyük ve en üst seviyedeki kulüp basketbol organizasyonu Turkish Airlines Euroleague'de 2016-2017 sezonunun şampiyonu İstanbul'da belli oluyor. Mayıs ayında düzenlenecek olan Final Four'un adresi İstanbul!



19-21 Mayıs 2017 tarihlerinde dört takımın katılımıyla düzenlenecek olan Final Four organizasyonuyla ilgili detaylar, 27 Eylül 2016 Salı günü Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu'nun katılımıyla gerçekleşecek toplantıda açıklanacak.