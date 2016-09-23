EUROLEAGUE FİNAL FOUR'U İSTANBUL'DA!
THY Euroleague'de 2016-2017 sezonu şampiyonu İstanbul'da belli oluyor! Mayıs ayında düzenlenecek Final Four, İstanbul'da düzenlenecek.
Avrupa'nın en büyük ve en üst seviyedeki kulüp basketbol organizasyonu Turkish Airlines Euroleague'de 2016-2017 sezonunun şampiyonu İstanbul'da belli oluyor. Mayıs ayında düzenlenecek olan Final Four'un adresi İstanbul!
19-21 Mayıs 2017 tarihlerinde dört takımın katılımıyla düzenlenecek olan Final Four organizasyonuyla ilgili detaylar, 27 Eylül 2016 Salı günü Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu'nun katılımıyla gerçekleşecek toplantıda açıklanacak.
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