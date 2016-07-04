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euro2016'daki izlanda yanardağı'nı 5-2 ile fransa söndürdü

EURO2016'DAKİ İZLANDA YANARDAĞI'NI 5-2 İLE FRANSA SÖNDÜRDÜ

EURO2016 Fransa'da çeyrek finalin son maçında ev sahibi Fransa, şampiyonanın flaş ekibi İzlanda'yı 5 - 2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Tarih : 04 Temmuz 2016, 11:25
Puan Ver : Euro2016'daki İzlanda Yanardağı'nı 5-2 İle Fransa Söndürdü(5/10)3


EURO2016 Fransa'da çeyrek finalin son maçında ev sahibi Fransa, şampiyonanın flaş ekibi İzlanda'yı 5 - 2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.



Stat: Saint-Denis - Stade de FranceHakemler: Björn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)Fransa: Hugo Lloris, Patrice Evra, Bacary Sagna, Laurent Koscielny (Dk. 72 Eliaquim Mangala), Samuel Umtiti, Paul Pogba, Moussa Sissoko, Blaise Matuidi, Dimitri Payet (Dk. 80 Kingsley Coman), Antoine Griezmann, Olivier Giroud (Dk. 60 Andre-Pierre Gignac)İzlanda: Hannes Halldorsson, Kari Arnason (Dk. 46 Sverrir Ingason), Birkir Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Ari Skulason, Birkir Bjarnason, Aron Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, Johann Gudmundsson, Kolbeinn Sigthorsson (Dk. 83 Eidur Gudjohnsen), Jon Bödvarsson (Dk. 46 Alfred Finnbogason)Goller: Dk. 12 Olivier Giroud, Dk. 20 Paul Pogba, Dk. 43 Dimitri Payet, Dk. 45 Antoine Griezmann, Dk. 59 Olivier Giroud (Fransa), Dk. 56 Kolbeinn Sigthorsson, Dk. 84 Birkir Bjarnason (İzlanda)Sarı kartlar: Dk. 58 Birkir Bjarnason (İzlanda), Dk. 75 Samuel Umtiti (Fransa)








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