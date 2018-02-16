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Euro Rekor Tazelerken Dolar Düşüşe Geçti

EURO REKOR TAZELERKEN DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dün 3,77 liradan kapanan dolar, haftanın son işlem gününe 3,76 liranın üzerinde başlarken euro da 4,73 lira ile rekor yeniledi.

Tarih : 16 Şubat 2018, 10:30
Puan Ver : Euro Rekor Tazelerken Dolar Düşüşe Geçti(5/10)1

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3,76'nın üzerinde işlem görüyor. Dolar dün günü 3,7710'dan kapatmıştı. Euro/TL ise yeni güne 4.7388'i görerek yeni rekorla başladı. Ardından bir miktar gevşeyen euro, 4.7280'den işlem görürken, euro/dolar 1.2550 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 64.70, altının ons fiyatı da 1359.33 dolardan işlem görüyor.

TL'DE OLUMLU HAVA DEVAM EDİYOR

Dolarda gözlenen küresel değer kaybı ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havaya paralel dolar/TL'de önceki gün başlayan gevşeme eğilimi dün de devam etti. Kur, dün 3.77'nin altına indi. Buna karşın euro yükseliş sürdürerek 4.7269'la rekor kırdı.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3 seviyesine yükselmesine ve hisse senedi piyasalarındaki yükselişe rağmen analistler, dolarda küresel negatif seyri açıklamakta zorlanıyor. Dolar/ TL'de teknik açıdan 3.7550 - 3.8500 seviyeleri takip ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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