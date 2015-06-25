Kreditör kurumlar reform teklifini iletmesi için Yunanistan'a öğlene kadar zaman vermişti. Yunanistan'tan o zamana kadar bir teklif gelmezse, TSİ 14.00'den Avrupalı kreditörler kendi tekliflerini sunacak. Avrupalı bakanlardan anlaşma için zamanın daraldığına yönelik açıklamalar da geliyor.