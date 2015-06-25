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euro bölgesi'nin yunanistan'a verdiği süre dolmak üzere

EURO BÖLGESİ'NİN YUNANİSTAN'A VERDİĞİ SÜRE DOLMAK ÜZERE

Kreditör kurumlar reform teklifini iletmesi için Yunanistan'a öğlene kadar zaman vermişti. Yunanistan'tan o zamana kadar bir teklif gelmezse, TSİ 14.00'den Avrupalı kreditörler kendi tekliflerini sunacak. Avrupalı bakanlardan anlaşma için zamanın daraldığına yönelik açıklamalar da geliyor.

Tarih : 25 Haziran 2015, 13:34
Puan Ver : Euro Bölgesi'nin Yunanistan'a Verdiği Süre Dolmak Üzere(5/10)3


Eurogroup bugün TSİ 1400'da Brüksel'de toplanacak.



Bakanların dünkü toplantısı Atina'nın mali yardım alması için yapması gereken reformlar konusunda uzlaşma sağlanamadığı için yarıda kalmıştı.



Yunanistan haftaya Salı'ya kadar mali yardım alamazsa IMF'ye olan 1.6 milyar euro borcunu ödeyemeyerek temerrüte düşecek.








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