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euro bölgesi'nde tüfe aylık yüzde 0.2 arttı

EURO BÖLGESİ'NDE TÜFE AYLIK YÜZDE 0.2 ARTTI

Euro Bölgesi'nde haziran ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı ayına göre, beklenene paralel olarak, yüzde 0,1 artarken, Avrupa Birliği'nde (AB) haziran ayı enflasyonunda değişim yaşanmadı.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 16:18
Puan Ver : Euro Bölgesi'nde Tüfe Aylık Yüzde 0.2 Arttı(10/10)11


Euro Bölgesi'nde haziran ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı ayına göre, beklenene paralel olarak, yüzde 0,1 artarken, Avrupa Birliği'nde (AB) haziran ayı enflasyonunda değişim yaşanmadı. Euro Bölgesi'nde aylık bazda TÜFE, beklentiye paralel olarak, yüzde 0.2 arttı. Bu veri Mayıs ayında yüzde 0.4 artmıştı.



Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesinde yıllık tüketici fiyatları mayıs ayında yüzde 0,1 artarken, haziran ayında yüzde 0,1'lik çıkış gerçekleştirdi. AB'de mayıs ayında yüzde 0,1 azalan yıllık enflasyon ise haziranda sıfır seviyesinde gerçekleşti.



AB üyesi 28 ülkenin haziran rakamları incelendiğinde 13 ülkede yıllık enflasyon negatif olarak gerçekleşti. AB'de en düşük enflasyon oranı eksi yüzde 2 ile Güney Kıbrıs, eksi yüzde 1,9'la Bulgaristan ve eksi yüzde 1,2 ile Hırvatistan'da oluştu.



Öte yandan, bu dönemde en yüksek enflasyon oranları yüzde 1,8 ile Belçika, yüzde 1,2 ile İsveç ve yüzde 1 ile Malta'da gözlemlendi.



Aynı dönemde yıllık enflasyon Avrupa'nın en büyük ekonomileri olan Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da ve İngiltere'de yüzde 0,3, İtalya'da eksi yüzde 0,2 ve İspanya'da eksi yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.



Euro Bölgesi enflasyonunun ana bileşenlerine bakıldığında, haziranda yıllık enflasyona en fazla artış etkisi restoran ile kafelerin yanı sıra, kiralar ve tütün ürünlerinden geldi. Taşıt yakıtları, ısınma yakıtları ve gaz ise bu dönemde yıllık enflasyona en fazla olumsuz etkiyi yaptı.








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