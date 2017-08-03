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Euro, 4,20 TL ile Tarihin En Yüksek Seviyesinde

EURO, 4,20 TL İLE TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Lira karşısındaki tırmanışını sürdüren euro, 4.2003 lirayla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 10:10
Puan Ver : Euro, 4,20 Tl İle Tarihin En Yüksek Seviyesinde(5/10)1

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı konusunda acele etmeyeceği, buna karşılık Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşek para politikasını biraz "sıkılaştırabileceği" beklentileriyle, euro 4.2003 liralık yeni tarihsel rekor düzeye ulaştı.

DOLAR KARŞISINDA DA ARTIŞINI SÜRDÜRDÜ

Küresel piyasalarda 1.1856 dolara kadar yükselen euro, lira karşısındaki tırmanışını da sürdürdü ve günün ilk işlemlerinde 4.2003 lirayı gördükten sonra 4.19 - 4.20 lira aralığında hareket etmeye başladı.

Yeni güne 3.53 liranın hemen üzerinde başlayan dolar da, eurodaki tırmanışın etkisiyle 4.5415 liraya kadar yükseldikten sonra, 4.54 lira sınırına çekildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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