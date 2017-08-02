Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle 1.18 doların üzerine çıkan euro, lira karşısında da 4.1871 ile tarihi rekor düzeye tırmandı.Euro yeni zirvenin ardından 4.17 - 4.18 lira aralığına çekilirken, dolar da 3.53 liranın üzerine çıktı.

Kaynak: haberinburada