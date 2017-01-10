EURO 4.00 TL, DOLAR 3.77 İLE REKOR KIRDI
Dün tarihi zirveyi göre dolar/TL bu sabah güne 3.72 seviyesinde başlarken, sonrasında 3.7770 seviyesi geçerek yeni rekorunu kırdı. Euro ise 4.0054 seviyesini aşarak tarihi rekoru kırdı.
Dolar ve Euro yeni güne rekorla başladı. Bankacılar dün TL'de negatif ayrışma için belirli bir haber ya da gelişme olmadığını, negatif ayrışmayı mevcut gelişmelerin oluşturmaya devam ettiğini söylediler.
Dolar/TL küresel değer kazancı ve lokal endişelerin baskısıyla 3.7770 seviyesini görerek rekor kırdı. Kur, saat 9.57 itibari ile bankalararası piyasada 3.97 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 4.0054 seviyesini görerek yeni zirvesini gördü. Euro/TL şu saatlerde 3.98 seviyesinden işlem görüyor.
kaynak:hurriyet
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