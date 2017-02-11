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euro 2024'e aday oluyoruz

EURO 2024'E ADAY OLUYORUZ

Rıdvan Dilmen, Türk futbolunun rüyası olan Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için yeniden atağa geçtiğini duyurdu.

Tarih : 11 Şubat 2017, 09:41
Puan Ver : Euro 2024'e Aday Oluyoruz(8/10)10


 Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun EUR O 2024'ün ev sahipliğini almak için çalışmalara başladığını ve aday olacağını ifade etti.



Türkiye, EUR O 2016'nın ev sahipliğini bir oyla kaybetmiş; EUR O 2020 ev sahipliğinden ise organizasyonun tüm Avrupa'ya yayılması yönünde karar alınması üzerine vazgeçmişti. Dilmen, EUR O 2024 için UEFA'nın 9 veya 10 stat talep ettiğini belirtirken, Türkiye'nin ev sahipliği için Almanya'yla çekişeceğini dile getirdi.



Talep edilen statlardan en az iki veya üçünün 50 bin (tercihen birinin en az 60 bin) kapasiteli olması, ayrıca üç tane en az 40 bin ve dört tane de en az 30 bin kişi kapasiteli stat gerekiyor. Ülke sayısı ikiyi geçmemek şartıyla ortak ev sahipliğine de izin veriliyor. Adaylık süreci için resmi başvuru süresi 3 Mart'ta sona eriyor.



 



kaynak:sabah








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