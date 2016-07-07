

Kontrollü başlayan maçın ilk yarısında Portekiz'in isabetli şutu bulunmazken, Galler de sadece bir kez topu kaleyle buluşturdu. İki takım da bu süre zarfında gol bulamadı ve devre arasına 0-0 beraberlikle gidildi.







İKİNCİ YARI



İkinci yarıya Portekiz istekli başladı ve golü buldu. 50. dakikada soldan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Guerreiro ortasını yaptı, ceza sahasında iyi yükselen Ronaldo kafayla topu Galler filelerine gönderdi.



Golden sonra hızını kesmeyen Portekiz, farkı 2'ye çıkardı. Ronaldo'nun ceza sahası dışından çektiği şutta topu iyi takip eden Nani, kayarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.



Kalan dakikalarda oyunun kontrolünü elinde bulunduran Portekiz, Galler'e gol şansı vermedi ve maçtan 2-0 galip ayrılarak finale çıkmayı başardı.



RONALDO'NUN GECESİ



Galler karşısında gol atan Cristiano Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 9 golle en skorer isim olan Fransız Michel Platini'nin rekorunu egale etti.



Portekiz, ev sahibi olduğu 2004 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ikinci kez finale çıktı.



Yarı finalde Galler'i 2-0'la geçen Portekiz, finalde Almanya-Fransa maçının galibiyle 10 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de Saint-Denis şehrindeki Stade de France'ta karşı karşıya gelecek.