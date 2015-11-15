

Fransa'da meydana gelen terör saldırıları futbol dünyasını da etkiledi. Paris'te Stade de France'da oynanan Fransa-Almanya özel maçı sırasında yaşanan patlamalar stattan da duyuldu. Stade de France'da oynanan maç sırasında meydana gelen bombalı saldırının sesi maç 0-0 devam ederken saha içine yansıdı. Stadın kapısına çok yakın bir noktada yapılan saldırı ve patlamalar nedeniyle stattan hiçbir taraftarın çıkmasına izin verilmedi. Beşiktaşlı Mario Gomez ile Galatasaraylı Lukas Podolski de Almanya Milli Takımı formasıyla Stade de France'da bulunuyordu. İki oyuncu büyük şok yaşadı. Maç sonrasında soyunma odasına giden futbolcular neler olup bittiğini öğrenmeye çalıştılar. Koridor ve soyunma odasındaki ekrandan patlama ile ilgili bilgi aldılar ve yakınlarına iyi olduklarını söylediler.



Almanya 5 saat mahsur kaldı



Karşılaşma öncesinde Almanya Milli Futbol Takımı'nın Paris'te konakladığı otele bomba ihbarı yapılmıştı. Alman kafilesinin kaldığı Molitor Oteli'i boşaltılmış, ihbarın asılsız olduğu anlaşılınca kafile 2 saat sonra otele dönmüştü. Alman Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Löw karşılaşma sonrasında ARD'ye yaptığı açıklamada, karşılaşmanın kendisi için arka planda kaldığını belirterek, "Hepimiz sarsıldık ve şoke olduk" ifadesini kullandı. Löw'ün yardımcısı Oliver Bierhoff ise soyunma odasında herkesin büyük korku yaşadığını söyledi ve "Oyuncular şoke oldu. Hemen telefonlarına sarılıp bilgi almaya ve ailelerine haber vermeye çalıştılar. Büyük bir belirsizlik, korku ve soyunma odasında garip bir ruh hali vardı" dedi. Futbol kafilesi bütün tedbirlerin alınmasından sonra maçtan 5 saat sonra stattan ayrılabildi.



Graet'den büyük itiraf



Fransa'da yaşanan terör saldırılarının ardından 7 ay sonra yapılacak Euro 2016 finallerinin akıbeti ise soru işaretine döndü. L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, "Euro 2016 için zaten güvenlik konusunda endişeler vardı. Artık görülüyor ki bu endişeler güçlendi" diye konuştu. Paris'te meydana gelen 7 ayrı saldırıda ölü sayısının 120'den fazla olduğu ve yaklaşık 250 kişinin yaralandığı belirtilirken, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet: "Stade de France'ın girişindeki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti" dedi. Açıklamalarda bulunan Le Graet, stadın kapılarının birinin önünde olan patlamada 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.