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euro 2016 öncesinde kavga!

EURO 2016 ÖNCESİNDE KAVGA!

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Marsilya'da dün gece geç saatlerde yaklaşık 200 kadar İngiliz taraftar ile Fransız vatandaşlar arasında kavga yaşandı.

Tarih : 10 Haziran 2016, 12:10
Puan Ver : Euro 2016 Öncesinde Kavga!(9/10)8


Fransız basınında yer alan haberlere göre; Marsilya'da dün gece geç saatlerde yaklaşık 200 kadar İngiliz taraftar ile Fransız vatandaşlar arasında kavga yaşandı.



Şehrin eski liman bölgesindeki kavgada, İngiliz taraftarların kamu mallarına da zarar verdiği, olaya müdahale eden emniyet birimlerinin ise göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi.



Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, olaylar sırasında iki İngiliz taraftar ile dört polisin yaralandığını, biri İngiliz olmak üzere iki kişinin ise göz altına alındığını bildirdi.



Turnuva boyunca Fransa'ya 300 binden fazla İngiliz taraftarın gelmesi bekleniyor. B Grubu'nda yer alan İngiltere, yarın Rusya ile Marsilya'daki Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.








Etiketler: Euro  2016  Öncesinde  Kavga    haber

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