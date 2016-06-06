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euro 2016 için en iyi uygulamalar

EURO 2016 İÇİN EN İYİ UYGULAMALAR

1. UEFA EURO 2016 Official App : Fransa'da yapılacak EURO 2016 turnuvası ile ilgili bilmek istediğiniz herşey bu resmi uygulamada. Stade de France'daki açılış oyunundan turnuva sonuna kadar 10 Haziran-10 Temmuz arasındaki tüm heyecanı buradan takip edebilirsiniz.

Tarih : 06 Haziran 2016, 13:53
Puan Ver : Euro 2016 İçin En İyi Uygulamalar(8/10)10


1. UEFA EURO 2016 Official App : Fransa'da yapılacak EURO 2016 turnuvası ile ilgili bilmek istediğiniz herşey bu resmi uygulamada. Stade de France'daki açılış oyunundan turnuva sonuna kadar 10 Haziran-10 Temmuz arasındaki tüm heyecanı buradan takip edebilirsiniz.

2. Airbnb : Karşılaşmalara gittiğinizde kalacak yerinizi ayarlamayı unutmayın! Apple Watch'unuzdan, adresinizi ve ev sahibiyle mesajlarınızı takip edin.

3. Eurostar Trains : Fransa'ya gitmenin en hızlı yolu. Aradığınız treni bulun, satın alın ve biletinizi iPhone'unuza indirin.

4. Citymapper : Lyon Stadyum'u ya da Stade de France'a gitmenin en kolay yolunu Citymapper ile bulun. Apple Watch'unuzla haritayı bileğinizden takip edin.

5. Itranslate Free Translator : Fransa'da çevirmeniniz iPhone ve Apple Watch olsun.

6. FIFA 16 Ultimate Team : Bu efsanevi oyunla, futbol oynamanın zevkini kendiniz de yaşayın.

7. yemeksepeti : Siz ekran başından ayrılmadan burgeriniz veya pizzanız başlama vuruşuna hazır olsun.

8. kapgel : İhtiyaçlarınız ayağınıza gelsin. Size gelişini Apple Watch'unuz haber versin.

9. Maçkolik : Canlı sonuçlar anında cebinize veya bileğinize gelsin.

10. LigTV : Maç heyecanını her yerde canlı takip edin.

11. TRT : Canlı yayınları her yerde iPhone ve iPad'inizden yakalayın.

12. One football : Euro 2016'yı en popüler futbol uygulaması  One football ile takip edin.



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Etiketler: Euro  2016  İçin  En  İyi  Uygulamalar    haber

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