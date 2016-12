1. UEFA EURO 2016 Official App : Fransa'da yapılacak EURO 2016 turnuvası ile ilgili bilmek istediğiniz herşey bu resmi uygulamada. Stade de France'daki açılış oyunundan turnuva sonuna kadar 10 Haziran-10 Temmuz arasındaki tüm heyecanı buradan takip edebilirsiniz.



2. Airbnb : Karşılaşmalara gittiğinizde kalacak yerinizi ayarlamayı unutmayın! Apple Watch'unuzdan, adresinizi ve ev sahibiyle mesajlarınızı takip edin.



3. Eurostar Trains : Fransa'ya gitmenin en hızlı yolu. Aradığınız treni bulun, satın alın ve biletinizi iPhone'unuza indirin.



4. Citymapper : Lyon Stadyum'u ya da Stade de France'a gitmenin en kolay yolunu Citymapper ile bulun. Apple Watch'unuzla haritayı bileğinizden takip edin.



5. Itranslate Free Translator : Fransa'da çevirmeniniz iPhone ve Apple Watch olsun.



6. FIFA 16 Ultimate Team : Bu efsanevi oyunla, futbol oynamanın zevkini kendiniz de yaşayın.



7. yemeksepeti : Siz ekran başından ayrılmadan burgeriniz veya pizzanız başlama vuruşuna hazır olsun.



8. kapgel : İhtiyaçlarınız ayağınıza gelsin. Size gelişini Apple Watch'unuz haber versin.



9. Maçkolik : Canlı sonuçlar anında cebinize veya bileğinize gelsin.



10. LigTV : Maç heyecanını her yerde canlı takip edin.



11. TRT : Canlı yayınları her yerde iPhone ve iPad'inizden yakalayın.



12. One football : Euro 2016'yı en popüler futbol uygulaması One football ile takip edin.



Superman Öldü, Yaşasın ‘Yeni' Superman!