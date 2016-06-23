

Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan Kuzey İrlanda ve Galler, gruplardan çıkmayı başarırken taraftarlarına da büyük coşku yaşattı. Britanya Adası'ndan turnuvaya gelen diğer iki ekip İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti de grup maçlarında elde ettiği sonuçlarla bir üst turda mücadele etme hakkı kazandı. Ada takımları, grup mücadelelerinde kayıp yaşamazken, kuşkusuz en büyük alkışı oynadığı futbol ve grubu İngiltere'nin üstünde lider tamamlayan Galler aldı.







Britanya Adası'nda bulunan 5 ülkenin 4'ü Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmıştı. Grup elemelerini geçemeyen İskoçya ise turnuvayı evinden izleyen tek ekip konumundaydı. Galler, İngiltere, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti, oynadığı grup maçlarının ardından bir üst tura yükselmeyi başararak turnuvaya damga vurdu. Kuzey İrlanda, A Milli Futbol Takımımız'ın Çek Cumhuriyeti karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle bir üst tura çıkmayı garantilerken, İrlanda Cumhuriyeti de İtalya'yı 1-0 mağlup ederek bizi turnuvanın dışına iten takım oldu. A Milliler, Çek Cumhuriyeti karşısında 4 farklı galibiyet almış olsaydı, Kuzey İrlanda üst tura çıkamıyordu.







İngiltere ile aynı grupta bulunan Galler ise komşusu ile birlikte ilk 2 sırayı alarak üst tura yükselmeyi başardı. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Slovakya da bu grubu 3'üncü sırada tamamlayarak üst tura çıkan bir diğer takım oldu. Ancak Ada ekiplerinden en az birisi çeyrek finale yükselme başarısı gösteremeyecek. Son 16 Turu'nda Galler ve Kuzey İrlanda birbirleriyle eşleşti. Bu iki takımdan birisi, son 16 turunda turnuvaya veda edecek.