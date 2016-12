Diyetisyen Derya Zünbülcan, Kurban Bayramı nedeniyle sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı'nda tüketilen protein, et ve tatlı miktarının oldukça fazla olduğunu belirten Zünbülcan, etten sonra limon, tatlıdan sonra ise sirke tüketilmesi gerektiğini söyledi. Fazla yağ ve tuz tüketiminin kan basıncını artırdığını, hipertansif krizler ve kalp krizi gibi sağlık problemleriyle karşılaşılabilineceğini ifade eden Zünbülcan, “Tatili kilo almadan geçirebilmek, hipertansif krizlerden korunmak için kullanılabilecek iki özel besin vardır. Bunlardan biri sirke, diğeri ise limondur” dedi.







“Düzenli olarak limon tüketilmeli”







Limonun, önemli bir antioksidan olan vitamin C açısından zengin olduğunu vurgulayan Zünbülcan, “Etin kanserojen etkilerinin azaltılmasında fayda sağlar, toksinleri uzaklaştırır, yağ emilimini azaltır, cildi canlandırır, bedeni dezenfekte eder. Bayram sonrasında vücutta su tutulmasını yani ödem problemini engeller, kadınların selülit ile savaşmasında yardımcı olur. Fazla et tüketen kişiler etin vücutta oluşturabileceği hasardan korunmak için her gün düzenli olarak limon tüketmelidir. Limonun suyunu sıkarak yemeklerden sonra içebilir veya kabuğunu rendeleyerek salataya ilave edebilirsiniz. Böylece kurban etinin hazmı kolaylaşır, hipertansif ve kanserojen etkileri azalır. Ancak tüm bu olumlu özelliklerin yanında unutulmaması gereken önemli bir nokta vardır. Limon kan sulanmasını artırır bu nedenle kan sulandırıcı veya tansiyon ilacı kullanıyorsanız aşırı limon tüketimi sağlığınız adına istenmeyen etkilere neden olabileceği için bir uzmana danışarak tüketmelisiniz” diye konuştu.







“Sirke veya tarçınlı süt”







Bayramda yaşanılan bir diğer önemli sorunun kan şekerindeki dalgalanmalar olduğunu dile getiren Zünbülcan, şöyle konuştu: “Özellikle diyabet, reaktif hipoglisemi, insülin direnci gibi hastalıklara sahipseniz tabağınıza aldığınız tatlılara çok dikkat etmelisiniz. Çünkü tüketilen tatlı kan şekerini hızlı ve kontrolsüz bir şekilde yükseltir. Böylece hızlı acıkır ve daha fazla tatlı yemek istersiniz. Bunun önüne geçmenin en önemli anahtarı tatlı tüketim miktarını en aza indirmektir. Tüketim miktarını en aza indirdikten sonra yine de tatlı tüketmek istiyorsanız tatlıdan sonra sirke veya tarçınlı süt tüketmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Diabetes Care'da 2007 yılında yayınlanan bir makaleye göre sirkenin içerdiği asetik asit antiglisemik etki gösterir ve gastrik boşalma dediğimiz mide boşalma süresini uzatır. Böylece tatlı tüketiminden sonra oluşan hızlı acıkma ve fazla yeme isteğinin önüne geçebilirsiniz. Kurban Bayramı'nda sağlığı korumanın diğer yolları besin seçimi, bayram sofrasının doğru şekilde kurulması, tatlı tüketimi, gıda güvenliği, etlerin saklanması, hazırlanması ve doğru pişirme yöntemlerine dikkat etmektir."







Bayram için öneriler







Zünbülcan, bayramı sağlıklı geçirmek için şu önerilerde bulundu: “Günde bir öğünden fazla et tüketmemeye özen gösterin. Kavurma veya kızartma yöntemiyle pişirilen etin sindirimi zor olduğu için kızarmış, soslu et yemekleri yerine haşlanmış veya ızgara etler tercih edin. Bayram yemeğimizi özellikle kurban etinin yağsız tarafından pişirmeye dikkat edin. Tek öğün ve fazla miktarda alınan her besin kalp hastalarında ani şikayetlere sebep olabilir. Az az ve sık sık beslenin. Etin yanına hamur işi ve pilav yerine buharda pişmiş sebzeler, çok az zeytinyağı ilave ederek hazırlanan sebze yemekleri, salatalar ile daha düşük kalorili, hafif ve sağlıklı menüler hazırlayın. İkram edilen tatlıların fazla kilolara dönüşmemesi için doğru tercihler yaparak bayramdan kilo almadan çıkmaya çalışın. İçlerinde çok fazla yağ, şeker, un bulunan kek, kurabiye, börek ve baklava gibi yiyecekler, bayram günlerinin vazgeçilmezi çikolatadan uzak durun. Bayram da olsa tatlı tercihlerinizi sütlü, meyveli hafif tatlılardan yana kullanarak meyve salataları, light dondurmalı meyve tatlıları veya light sütlü tatlılar tercih edin.”