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ette kdv kalkarsa 1 tl indirim de kasaplardan gelecek!

ETTE KDV KALKARSA 1 TL İNDİRİM DE KASAPLARDAN GELECEK!

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ette KDV indirimi yapması halinde 1 TL'lik esnaf indirimiyle ette 5 TL indirim olacak. Devlet ete müdahale etsin ama bunun yanında KDV'yi de kaldırsın" dedi.

Tarih : 29 Mart 2017, 11:50
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Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye'de kesimlik sığır veya et sıkıntısının olmadığını belirterek, mangal sezonunda spekülatörlerin ortaya çıktığını söyledi. Yardımcı, 4 TL'lik KDV indiriminin ardından 1 TL de kasapların indirim yapması halinde etin 5 TL ucuzlayacağını söyledi.



Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik'in kırmızı et fiyatlarını tırmandırma ve speküle edici girişimlere izin verilmeyeceğini, Türkiye'de yeterli miktarda kesim olgunluğuna gelmiş kasaplık sığır bulunduğu açıklamasını değerlendirdi. Yardımcı, yaz mevsiminin gelmesi ve mangal sezonun açılmasıyla birlikte her yıl et fiyatlarının gündeme gelmesinden yakındı.



 



kaynak:milliyet








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