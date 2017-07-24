Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde geçen hafta Salı günü Ürdün uyruklu S.M.O.A.Q.'nun evine giren hırsızlar 15 bin doları 2 dakikada çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te Ürdünlü bir şahsın evinden 15 bin dolar çalan hırsızların görüntüleri ortaya çıktı. Polis, güvenlik kamerasındaki iki hırsızdan birini yakaladı, diğeri aranıyor.

15 BİN DOLAR ÇALDILAR

Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde geçen hafta Salı günü Ürdün uyruklu S.M.O.A.Q.'nun evine giren hırsızlar evde bulunan 15 bin dolar parayı çalarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI

Polis ekipleri meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yaptığı çalışmalarda şüphelilerden Ş.Ş.'yi belirledi. Ekipler, Cumartesi günü Kumkapı'da Ş.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İKİNCİ HIRSIZ ARANIYOR

Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.Ş. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis ekipleri, olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: haberinburada