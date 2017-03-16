Gözdeki O Sinsi Hastalık Körlüğe Neden Olabiliyor!
Ekonomi Bakanlığı'na Döviz İçin Yeni Yetki
Eto'o'ya Çin'den Teklif Var
Vahşet! Bu Görüntülere Yürekleri Dayanmadı...
Ünlü Oyuncu Açıkladı! Seks Kaseti Gerçeği Ortaya Çıktı
Hükümetten Flaş Evlilik Programı Açıklaması
Canikli Açıkladı! Yeni Ohal Kararnamesi Yolda
Pkk'ya Şok Operasyon!
Tramvayda Kabaklı Taciz!
Volkswagen'in Ceo'su Fiat'la Birleşmeye Sıcak Bakıyor
Lohusalık Depresyonuna Çok İyi Geliyor
3 Çocuğunu Öldürüp Çatı Katına Sakladı!
Piyasaların Gözü Merkez'de!
Aykut Kocaman İle Fenerbahçe'de Yeni Dönem
Merve Boluğur İmaj Değiştirdi
Rize'de Askerlere Operasyon
Hollanda Seçimlerine Türkiye'den İlk Yorum
Kanser Kök Hücrelerini Yok Ediyor Aynı Zamanda…
Motorine Bugün İndirim Bekleniyor
Galatasaray Atletizm Takımı Değil Ki!

eto'o'ya çin'den teklif var

ETO'O'YA ÇİN'DEN TEKLİF VAR

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samuel Eto'o'ya Çin'den transfer teklifi geldiğini açıkladı.

Tarih : 16 Mart 2017, 13:21
Puan Ver : Eto'o'ya Çin'den Teklif Var(6/10)7


Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının zor geçeceğini belirterek, "Ligde yukarılara çıkmak istiyorsak Beşiktaş maçını kazanmamız gerekiyor" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü lider Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.



Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarını kaybettiklerine üzüldüklerini aktaran Çalımbay, Çaykur Rizespor deplasmanında iyi oyunla alınan 3 puanın ise sevindirici olduğunu kaydetti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Eto  O  Ya  Çin  Den  Teklif  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER