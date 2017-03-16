

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının zor geçeceğini belirterek, "Ligde yukarılara çıkmak istiyorsak Beşiktaş maçını kazanmamız gerekiyor" dedi.







Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü lider Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.







Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarını kaybettiklerine üzüldüklerini aktaran Çalımbay, Çaykur Rizespor deplasmanında iyi oyunla alınan 3 puanın ise sevindirici olduğunu kaydetti.







kaynak:sabah