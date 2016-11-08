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eto'o'nun beşiktaş pişmanlığı

ETO'O'NUN BEŞİKTAŞ PİŞMANLIĞI

Rıza Çalımbay, Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Eto'o'nun Beşiktaş'a transfer olamadığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

Tarih : 08 Kasım 2016, 09:41
Puan Ver : Eto'o'nun Beşiktaş Pişmanlığı(6/10)8


Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay takımın durumu ve devre arasındaki transfer dönemiyle alakalı konuşurken, sezon başında Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Samuel Eto'o hakkında da çarpıcı sözler sarfetti.





ÇOK ÜZÜLMÜŞ



Radyospor'a konuşan Rıza Çalımbay, "Eto'o bu sezona istediği gibi hazırlanamamış. Sezon başında Beşiktaş'a transferi gündemdeydi. Kendisiyle konuştum. Bu transferden çok mutlu olduğunu ve gerçekleşmeyince çok üzüldüğünü söyledi bana. Zaten ben gelmeden önce de kadro dışıydı. Şu anda bize göre hazır durumda değil. Oyunun gidişatına göre kendisini maçın son dakikalarında değiştiriyoruz." dedi.





ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ



Kamerunlu golcünün Beşiktaş'a transferinin olmamasının ardından çok üzüldüğünü belirten Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'tan Eto'o'ya net bir teklif olmuş ama gerçekleşmeyince çok üzülmüş. Bana tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:ensonhaber








Etiketler: Eto  O  Nun  Beşiktaş  Pişmanlığı    haber

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