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eto'o'dan ‘namazlı' paylaşım

ETO'O'DAN ‘NAMAZLI' PAYLAŞIM

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Kamerunlu süperstarı Samuel Eto'o sosyal medya hesabı İnstagram'dan bir taraftarının üzerinde ‘Eto'o' formasıyla namaz kılarken çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Kamerunlu yıldızın paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Tarih : 31 Ocak 2017, 11:35
Puan Ver : Eto'o'dan ‘Namazlı' Paylaşım(8/10)9


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Kamerunlu süperstarı Samuel Eto'o sosyal medya hesabı İnstagram'dan bir taraftarının üzerinde ‘Eto'o' formasıyla namaz kılarken çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Kamerunlu yıldızın paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.



Transfer dönemi içerisinde ismi sıkça başka takımlarla anılan ancak Antalyaspor'da kalan ve son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Samuel Eto'o, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.



35 yaşındaki Kamerunlu oyuncu Eto'o, Antalyasporlu bir taraftarın üzerinde 'Eto'o' formasıyla namaz kılarken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.



Eto'o'nun paylaşımı kısa sürede 23 bin beğeni alırken, paylaşıma yüzlerce de yorum yapıldı. Eto'o, fotoğrafın altına da "Herkese güzel bir haftanın başlangıcını temenni ediyorum" diye yazdı.



 



kaynak:sabah








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