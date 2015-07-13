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eto'o ve antalyaspor galibiyet ile başladı

ETO'O VE ANTALYASPOR GALİBİYET İLE BAŞLADI

Antalyaspor karşılaşmaya, Fornezzi, Adem, Celustka, Lokman, Çağrı, Hüseyin, Kadir, Ermrah, Emre, Şahin ve Ahmet ilk 11'iyle çıktı.

Tarih : 13 Temmuz 2015, 09:28
Puan Ver : Eto'o Ve Antalyaspor Galibiyet İle Başladı(10/10)11


Antalyaspor karşılaşmaya, Fornezzi, Adem, Celustka, Lokman, Çağrı, Hüseyin, Kadir, Ermrah, Emre, Şahin ve Ahmet ilk 11'iyle çıktı.



Denizlispor'un ilk 11'inde İsmail, Furkan, Veli, Şevki, Mustafa Keçeli, Tuna, Serkan, Şenol, Genkov, Daniel, Cihan yer aldı. Antalyaspor'un yeni transferi Samuel Eto'o ilk yarıda yedek soyundu.

İLK YARI 2-0 BİTTİ



Maça Antalyaspor hızlı başladı. 2. dakikada topla buluşan Emrah Başsan, pasını Ahmet Aras'a verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Aras'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



37. dakikada Emre'nin şutunda kaleciden dönen topu Kadir Bekmezci tamamladı ve farkı 2'ye çıkardı.

ETO'O İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ



Maçın 65. dakikasında Antalyaspor'un yeni transferi Eto'o, Emrah'ın yerine, Bahadır ise Emre'nin yerine oyuna girdi. Kamerunlu golcü Eto'o sahaya çıkarken, Emrah'ın kaptanlık pazubandını da taktı. 84. dakikada Atakan'ın pasında topla buluşan Can Arat, ağları havalandırdı. Karşılaşma Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

ETO'O'DAN ŞIK HAREKET



Maçın ardından taraftarları selamlayan ve "üçlü" çektiren Eto'o, engelli bir hayranına ayakkabısını hediye etti. Golcü futbolcunun bu davranışı taraftarlardan alkış aldı.








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