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eto'o transferinde şok gelişme!

ETO'O TRANSFERİNDE ŞOK GELİŞME!

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Egemen Korkmaz ve İrfan Can Kahveci gibi 2 önemli ismin transferini tamamlamasının ardından sürpriz bir hamlede daha bulundu.

Tarih : 07 Ocak 2017, 12:10
Puan Ver : Eto'o Transferinde Şok Gelişme!(5/10)6


Şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek isteyen İstanbul ekibi flaş transferlerine bir yenisi daha eklemek istiyor.



Transfer dönemine fırtına gibi giren Medipol Başakşehir, gündemine sürpriz bir ismi aldı.



Beşiktaş'ın uzun süredir takip ettiği ve transfer görüşmelerini sürdürdüğü Samuel Eto'o için Başakşehir de devreye girdi.



Başakşehir cephesinin Antalyaspor ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.



 



kaynak:sabah








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