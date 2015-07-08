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eto'o resmen bitti!

ETO'O RESMEN BİTTİ!

Binlerce taraftarın karşısına çıkan dünyaca ünlü golcü, “Başarılarla dolu güzel yıllar yaşamak için geldim” dedi

Tarih : 08 Temmuz 2015, 09:24
Puan Ver : Eto'o Resmen Bitti!(9/10)9


Merakla beklenen transfer sonunda bitti. Antalyaspor uzun çalışmalar sonunda dünyaca ünlü golcü Samuel Eto'o'yu renklerine bağladı. Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen törenle 3 yıllık sözleşmeyi imzalayan golcü oyuncu, “Seni seviyoruz Eto'o” tezahüratlarıyla karşılandı. Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer ile sahaya kurulan platformda yer alan Eto'o'nun yanında futbolcunun transferinde kulübe maddi destek sağlyan IATI Ceo'su Levent Aydın, basın sözcüsü Hasan Ali Ceylan ve yönetim kurulu üyesi Salman Aksal da yer aldı. Stadyumu ise yaklaşık 1000 kişilik kırmızı-beyazlı taraftar grubu doldurdu.








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