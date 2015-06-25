ETO'O GELDİ, RONALDİNHO İSE CUMARTESİ GELİYOR
Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Antalyaspor flaş transferi Samuel Eto'o'yu Antalya'ya getirdi.
Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Antalyaspor flaş transferi Samuel Eto'o'yu Antalya'ya getirdi. Kırmızı-beyazlı takımın başkanı Gültekin Gencer, Eto'o'nun ardından Brezilyalı yıldız oyuncu Ronaldinho'nun Antalyaspor için cumartesi günü İstanbul'a geleceğini söyledi.
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