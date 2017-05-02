ETO'O, ANTALYASPOR'UN TARİHİNE GEÇİYOR
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 14 gole ulaşan Kamerunlu yıldız oyuncu Eto'o, 4 gol daha atarsa Antalyaspor'un en golcü futbolcusu unvanına sahip olacak
Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız futbolcusu Samuel Eto'o, Spor Toto Süper Lig'de kalan 5 haftada 4 gol daha atarsa, kırmızı-beyazlı takımın en çok fileleri havalandıran oyuncusu unvanını elde edecek.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalyaspor'un deplasmanda Adanaspor'u 5-2 yendiği maçta hat-trick yaparak, bu sezon ligdeki gol sayısını 14'e çıkaran Samuel Eto'o, ikinci sezonunu geçirdiği kırmızı-beyazlı forma altında Süper Lig'deki gol sayısını ise 34'e çıkardı.
Eto'o, kalan 5 haftada 4 gol daha atması halinde 37 golle Tita'ya ait olan Antalyaspor'un en golcü futbolcu unvanının 38 golle yeni sahibi olacak.
Yıldız futbolcu, Antalyaspor'daki ikinci sezonunda 34 gole ulaşan ilk isim oldu. Antalya ekibinin tarihine geçen diğer golcü isimlerden Necati Ateş 2,5 sezonda 30, Lamine Diarra 2,5 sezonda 23, Fazlı Ulusal ise 2 sezonda 29 gol kaydetme başarısı gösterdi.
kaynak:sabah
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