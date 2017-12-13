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Eto'o Antalyaspor'dan Ayrılıyor! İşte Gideceği Takım
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Eto'o Antalyaspor'dan ayrılıyor! İşte gideceği takım

ETO'O ANTALYASPOR'DAN AYRILIYOR! İŞTE GİDECEĞİ TAKIM

Antalyaspor ile sözleşme uzatamayan dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o'nun sezon sonunda Akdeniz ekibinden ayrılarak eski kulübü Real Mallorca'ya tranfer olacağı iddia edildi.

Tarih : 13 Aralık 2017, 10:40
Puan Ver : Eto'o Antalyaspor'dan Ayrılıyor! İşte Gideceği Takım(6/10)2

2.5 sezon önce Antalyaspor'a imza atarak büyük bir sürprize imza atam Samuel Eto'o, kırmızı beyazlı kulüpte en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçmişti. Antalyaspor'da kaptanlık yapan takımın teknik direktörü olmadığında hocalık yapan Eto'o sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

KARİYERİYLE İLGİLİ KARAR AŞAMASINDA

Antalyaspor'da gösterdiği performansla kırmızı beyazlıların efsanesi olan Samuel Eto'o, Süper Lig'deki kariyerine son vermeye hazırlanıyor. Kulübüyle olan sözleşmesini uzatmayan Eto'o'nun kariyeriyle ilgili karar aşamasında olduğu öğrenildi.

Bir çok teklif aldığı belirtilen futbolcunun sezonu Antalyaspor'da tamamlamak istediği ancak daha sonrasında kulüpten ayrılmayı planladığı aktarıldı. Kırmızı beyazlı kulüpten beklediği uzatma teklifini alamayan bununla birlikte yaşanan yönetim krizlerinden rahatsız olan futbolcunun yeni adresine ilişkin sürpriz iddialar ortaya atılıyor.

ESKİ KULÜBÜ REAL MALLORCA İLGİ GÖSTERİYOR

MLS ve Çin Ligi takımlarından teklif alan futbolcuya yıldızlaştığı Real Mallorca kulübü de ilgi gösteriyor. Önceki röportajlarında futbolu bırakmak istediği kulüp için Real Mallorca'yı işaret eden Eto'o'nun sezon sonunda nasıl bir karar vereceği merak konusu.

SAMUEL ETO'O'NUN MART AYINDA VERDİĞİ RÖPORTAJDAN;

Birkaç yıl daha futbol oynamayı düşünüyorum. Fakat kariyerimi de Avrupa'da benim için her şeyin başladığı Real Mallorca formasıyla sonlandırmak istiyorum. Mallorcalı yöneticiler de benim bu isteğimi biliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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