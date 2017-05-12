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etnospor ikinci günü atlı akrobasi ile başladı

ETNOSPOR İKİNCİ GÜNÜ ATLI AKROBASİ İLE BAŞLADI

2. Etnospor Kültür Festivali'nin ikinci günü Atlı Akrobasi yarışları ile başladı. Yarışta nefes kesen anlar yaşandı.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 13:11
Puan Ver : Etnospor İkinci Günü Atlı Akrobasi İle Başladı(5/10)6


"Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen festivalde Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenlikler hayat buluyor. Bugün ikinci gününde olan Etnospor, Atlı Akrobasi Yarışları ile başladı.



Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindekilerle birlikte kılınacak olan Cuma namazı sonrası 2. Etnospor Kültür Festivali'nin ikinci günü Kökbörü, Atlı Cirit, Atlı okçuluk, Yanan Adam gösterileri yapılacak. Etnospor'un öğle seansı bu şekilde gerçekleşecekken, ardından Aşırtmalı Aba, Şalvar Güreşi, Kuşak Güreşi, Kapışmalı Aba Güreşleri ile devam edecek. Kılıç kalkan gösterileriyle devam edecek olan Etnospor gösterileri, okçuluk sahasında Hedef okçuluk müsabakalarına tanık olacak.



 



kaynak:sabah








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