

"Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen festivalde Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenlikler hayat buluyor. Bugün ikinci gününde olan Etnospor, Atlı Akrobasi Yarışları ile başladı.



Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindekilerle birlikte kılınacak olan Cuma namazı sonrası 2. Etnospor Kültür Festivali'nin ikinci günü Kökbörü, Atlı Cirit, Atlı okçuluk, Yanan Adam gösterileri yapılacak. Etnospor'un öğle seansı bu şekilde gerçekleşecekken, ardından Aşırtmalı Aba, Şalvar Güreşi, Kuşak Güreşi, Kapışmalı Aba Güreşleri ile devam edecek. Kılıç kalkan gösterileriyle devam edecek olan Etnospor gösterileri, okçuluk sahasında Hedef okçuluk müsabakalarına tanık olacak.







kaynak:sabah