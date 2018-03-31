TSK, Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Bingöl ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 2'si sözde lider kadroda olmak üzere 90 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından, son bir haftada Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Bingöl ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 90 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 2 TERÖRİST SÖZDE LİDER KADRODA

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, 24-30 Mart tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 90 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 30 piyade tüfeği, 2 Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 4 av tüfeği, 8 tabanca, bir lav tanksavar silahı, 4 roketatar olmak üzere 49 silah, bir top mermisi, bir Tow mühimmatı, 3 adet 120 mm'lik havan mühimmatı, bir adet 81 mm'lik havan mühimmatı, bir adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 3 bin 819 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 11 roketatar mühimmatı, 9 roketatar sevk fişeği, 33 el bombası, 165 kilo amonyum nitrat, 5 kilo C-4 patlayıcı, 75 fünye, 61 muhtelif şarjör, 5 gaz maskesi, 2 el dürbünü, bir gece görüş dürbünü, bir büyük telsiz, bir sırt telsizi, 13 el telsizi ve patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 86 LPG tüpü ele geçirildi.

4 ASKER ŞEHİT OLDU, 10 ASKER YARALANDI

67 el yapımı patlayıcı imha edilirken teröristlerce kullanılan 32 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda 4 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.

YASA DIŞI GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞAN 5 BİN 572 KİŞİ YAKALANDI

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5 bin 572 kişi yakalandı.

Operasyonlar neticesinde 18 kilo toz esrar, 5 kilo 300 gram kubar esrar, 150 litre kaçak akaryakıt, 51 kilo 600 gram uyuşturucu, 11 bin 615 paket kaçak sigara ve bir kaçak cep telefonu ele geçirildi.

PKK/KCK üzerinde oluşturulan baskı neticesinde terör örgütünün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.

FIRAT KALKANI HAREKATI

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus'ta bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık veriliyor.

Bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlanıyor.

İDLİB BÖLGESİ

İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapıyor. Bu kapsamda yeni gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüyor.

3 BİN 820 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 820 oldu.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 52 asker şehit oldu, 229 asker yaralandı.

86 MAYIN VE 647 EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ

86 mayın ve 647 el yapımı patlayıcı imha edildi

TSK ve ÖSO tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Harekat kapsamında 95'i Afrin merkezde olmak üzere harekat alanının tamamında toplam 86 mayın ve 647 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Kaynak: haberinburada