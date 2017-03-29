

KOYU DİŞ YAŞLILIK DEMEKTİR



Diş rengi: Gümüş ya da amalgam diş dolguları doğal, diş rengiyle aynı kompozit restorasyonlarla yer değiştirebilir; bu arada diş beyazlatma da lekeli dişlerinizin rengini düzeltebilir. Diş rengi ve tarama, çeşitli prosedürlere hazırlanırken ve bunlar değerlendirilirken işe yarayan önemli hususlardır; bu prosedürler arasında porselen dişler, köprüler, kompozit bonding ve diş implantları yer almaktadır. Dişinizin rengini ele alırken, koyu ya da rengini kaybetmiş dişlerin yaşlı bir ağız anlamına geldiğini unutmayın. İyi biçimlenmiş parlak ve beyaz dişlerden oluşan bir gülümseme daha genç bir görünüm demektir. Diş hekiminizin diş beyazlatma için seçtiği ton, yüz ve saçınızın rengi ve tonuyla alakalı olarak dikkatlice ele alınır. Estetik diş hekimleri, size daha parlak ve beyaz bir gülüş sunmakla doğal diş rengini korumak arasında doğru dengeyi sağlama konusunda beceriklidirler.







Hizalama ve mesafe bırakma: Eğri büğrü olan, birbirinin üstüne geçmiş ya da aralarında boşluk olan dişler; ortodonti ya da Invisalign aracılığıyla düzeltilip hizalanabilir ve kaplamayla geliştirilebilir.







EKSİK DİŞ ISIRMANIZI ETKİLER



Kayıp dişler: Bir ya da daha fazla diş eksikliğindeki gülümsemeniz görünümünüzü olumsuz etkileyebilir, aynı zamanda ısırmanızı etkiler ve çürümelere neden olabilir. Bunların yerine yenilerini koymak ağız sağlığının ve yüz estetiğinin önemli bir parçasıdır. Eksik olan dişler; implantlarla, köprülerle veya takma dişlerle değiştirilebilir.







Uyum ve denge: Eşit olmayan, kırık ya da çatlak dişler daha güzel bir görünüm için estetik olarak birleştirilebilir ve gülüşünüzün genel konturunu iyileştirmek için düzeltmeler yapılabilir.







Dolgun dudaklar, gülüşler ve yanaklar: Biçimsiz veya yaşlanan bir yüz, gülüş tasarımı kategorisindeki belli başlı prosedürlerle geliştirilip yenilenebilir; ortodonti ve/veya ağız çene ve yüze ilişkin cerrahi de buna dahildir. Estetik bir diş hekimi sizinle beraber çalışarak bu süreçte tam olarak neyi elde etmek istediğiniz hususunda bir plan tasarlayacaktır. Bu tedavi planında diş beyazlatma, kompozit birleştirme, kaplama, ortodonti (diş telleri), ağız, çene cerrahisi ve diş eti boyu kısaltma gibi restoratif prosedürler olacaktır.







GÜLÜŞ TASARIMININ BİLEŞENLERİ



Gülüşünüzün estetik sınırları içinde dişlerinizin renk, hizalanma ve dengesine ek olarak (güldüğünüzde gözüken üst ve alt diş kısımları); estetik diş hekiminizin dikkate alacağı ve gülüş tasarımını ona göre yapacağı başka unsurlar da vardır:







Diş uzunluğu: Uzun dişler daha genç görünüm katarlar. Yaşlandıkça yıpranmalar artar ve dişleriniz kısalır; yine diş etinin gülünce fazla gözükmesi de dişlerinizin daha kısa görünmesine neden olabilir. Kısa dişler için gülüş tasarımı tedavisine; öndeki iki orta dişin, kompozit birleştirme ya da porselen kaplamalarla yeniden biçimlendirilip uzatılması dahildir. Eğer gülüşünüz dişlerinizi kaybetmişsiniz gibiyse, estetik diş hekiminiz diş eti çizgisini düzenleyecek bir tedavi sunacak ve lazer dişçilik prosedürleri kullanarak dişlerinizin görünümünü uzatacaktır. Gerekliyse, dişlerinizin üst kısmının uzatılması için de bir diş eti hastalıkları uzmanına başvurabilirsiniz. Dişlerinizi uzatmanız yüzünüzün genel görünümünü de etkileyecektir. Örneğin; biçimli, uzun ve kare şeklindeki dişlerin yuvarlak yüzlü bir insanda bulunması zayıflatıcı bir etki doğurabilir.







Gülümseme çizgisi: Gülümseme çizgisi, üst kısımdaki dişlerinizi bir yandan diğer yana doğru takip eden bir çizgidir ve gülümsediğinizde alt dudağınızın kıvrımıyla aynıdır. Bu standart referans noktası, gülüş tasarımı için yeni dişlerinizin ne kadar uzun olacağını belirlemenize yardımcı olabilir.







Diş oranları: Estetik diş hekiminiz dişlerinizi muayene ederek, birbirleriyle doğru bir orantı içinde olup olmadıklarını belirleyecektir. Pek çok kişi, gerçekten güzel bir gülüşün orta ön dişlerden birinin öne çıktığı ve 5'e 4 oranda genişlik-uzunluk oranında olduğunu söyler. Bu oranlama, diğer dişlerin genişliğini ve uzunluğunu da estetik sınırlara yönlendirir ve gülümseme çizgisi dengeli durur.







kaynak:sabah