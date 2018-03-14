ETİLER POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ARAZİSİ İHALEYLE SATILACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1,3 milyar lira değer biçilen Beşiktaş Etiler'deki polis okulu arazisi için ihale düzenleyecek.
İstanbul'un en güzel yerinde bulunan arazi satışa çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etiler'deki toplam 31 bin 885 metrekare büyüklüğündeki Polis Meslek Yüksekokulu arazisi için 4 Nisan 2018 günü ihale düzenleyecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Etiler Meslek Yüksekokulu için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında yapılan protokol sonucu, arazi İBB'ye devretilmişti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yayınlanan ilanda, "Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 2011 ada, 29 ve 271 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde İdarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile İdare (Belediye) hasılat payının ödenmesi işinin ihalesi yapılacaktır" duyurusu yapıldı.
TOPLAM 31 BİN 885 METREKARE
13 bin 199 metrekare ve + 18 bin 686 metrekare olmak üzere toplam 31 bin 885 metrekare alana sahip arazisi imar planlarında kısmen ticaret + hizmet alanı, kısmen park alanı, kısmen de yol alanında kalıyor.
Yükselik izni serbest ve emsali 2.5 olan arazinin yüzde 40'ında yapılaşmaya gidilebilecek. Muhammen Bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin + KDV olarak belirlenen taşınmaz için düzenlenecek ihalede 40 milyon 698 bin lira geçici teminat isteniyor.
MALİ KRİTER 1.2 MİLYAR LİRA
Kapalı Teklif Usulü gerçekleştirilecek ihalenin şartnamesi 5 bin lira bedelle İBB'den tahsil edilebilecek.İhale katılmak isteyenler için getirilen mali kritere göre teklif verecek firmaların 2017 yılında en az 1 milyar 200 milyon lira ciro elde etmesi gerekiyor.Teklif sahiplerinin kamu ya da özel sektörde son on beş yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 180 bin metrekare komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren belgeleride sunması gerekiyor.
ARAZİNİN GEÇMİŞİ
Polis meslek yüksekokulları ile polis meslek eğitim merkezi müdürlüklerinin kapatılması kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 10 Aralık 2014'te Bakanlar Kurulu'nca karara bağlanan karar ile İstanbul Etiler Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve bunlara bağlı 12 şube müdürlüğü kapatılmıştı.
Okul arazisinin de içerisinde bulunduğu bölge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Afet Riski Altındaki Alanlar statüsüne alınmıştı. Ardından okul Çatalca'ya taşınarak arazisi, polis lojmanı yapılması karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredimiş, daha sonra bakanlığın araziyi ticaret merkezi ilan ederek 2,5 emsal inşaat hakkı verdiği, yüksekliğin serbest bırakılarak arsaya yaklaşık 100 bin metrekarelik inşaat hakkı tanındığı ortaya çıkmış, yeni imar planında AVM, rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin verilmişti.
Kaynak: haberinburada
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