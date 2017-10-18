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ETİ ŞİRKETLERİ ONURSAL BAŞKANI FİRUZ KANATLI HAYATINI KAYBETTİ


ETİ Şirketleri Onursal Başkanı Firuz Kanatlı Hayatını Kaybetti
Tarih : 18 Ekim 2017, 17:50
Puan Ver : Eti Şirketleri Onursal Başkanı Firuz Kanatlı Hayatını Kaybetti(8/10)4

ETİ Şirketleri Onursal Başkanı ve ETİ Makine Yönetim Kurulu Başkan Firuz Kanatlı'nın, tedavi altında tutulduğu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

FİRUZ KANATLI KİMDİR?

1932 yılında Eskişehir'de doğmuştur. İlkokul üçüncü sınıfa kadar Eskişehir'de okumuştur. Daha sonra Galatasaray Lisesi'ne gitmiş ve oradan mezun olmuştur. Cenevre Üniversitesi'nde işletme okumuştur. Dönüşte babasına ait olan Gümülcineli Un Fabrikası'nda çalışmaya başlamıştır. Fabrikanın ismi sonradan Kanatlı Un Fabrikası olmuştur.

Kendi iş yapma hayali Firuz Kanatlı'yı iş dalı aramaya yöneltmiştir. Dedelerinin Gümülcine'de ilkel taşlı un değirmeninden başlayarak Türkiye'de un fabrikasına uzanan aile geçmişi ile bağlantılı iş yapma fikri onu önce makarna üretmeye yönlendirmiştir. Şeker hammaddesinin Eskişehir'deki Şeker Fabrikası nedeniyle kolay bulunabilir olmasından dolayı bir dostunun da önerisi ile bisküvi işine girmeye karar vermiştir.

O dönemde sadece Arı, Ülker, Besler, Haylayf ve İdeal markaları ile bisküvi sadece İstanbul'da üretilmekte iken bisküvi üretimi Anadolu'ya taşınmıştır. Kanatlı, markayı "Bal" adıyla çıkarmak istemiş ancak marka ismini başka biri kullandığından tescil ettirememiştir[1]. Bunun üzerine Eti markasını seçerek 1962 yılında üretime başlamıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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