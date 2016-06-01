

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile 23.15'te Uganda'nın başkenti Kampala'ya gitti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kampala'daki temasları kapsamında Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir araya geldi.



Erdoğan ve Museveni, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İki ülke ilişkilerinin ve küresel sorunların ele alındığı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de hazır bulundu.







İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Uganda atasözü olan 'Eti çiğneyebilen dişler, birlikte olan dişlerdir' sözü Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni güldürdü. "Doğu Afrika'da istikrarı tehdit eden en önemli şey terörizmdir" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:







"Uganda'nın Ebola salgınında oynadığı etkin rolü takdir ediyoruz. Üroloji bilimiyle gerçekleştirdiği stratejilerle Uganda sağlık alanında önemli başarılara imza attı. Ülkemiz de bu süreçte Batı Afrika'nın Ebola ile mücadelesinde destekte bulunarak 5 milyon dolar katkıda bulundu.Uganda Milenyum Kalkınma hedeflerine ulaşmada kararlılığını ortaya koymuştur. Bu hedeflerin de aşırı yoksulluğun yarıya inderilmesi, HIV ve AİDS'le mücadele önemli gelişmeleri hayata geçirmiştir. Bu güzel ülkenin çalışkan insanlarının güneş enerjisiyle çalışan ilk otobüsü ürettiklerini öğrendim. Tebrik ve takdirlerimi ifade etmek isterim.



Milli marşında bile çevreye, doğal kaynakların korunmasına, ihtiyaç sahiplerine el uzatılması anlatılıyor. Bu dayanışma ruhunun güçlenerek devam etmesini diliyorum.