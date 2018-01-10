Sanal para birimi Ethereum, bin 350 doları da aşarak tarihi bir rekor daha kırdı. Yeni yılın başından bu yana değerini artırmayı başaran Ethereum, 1 Ocak'ta 750 dolar seviyelerindeydi.



Ethereum rekora doymuyor. Bu sabah saat 07:00 sularında bin 352 dolardan işlem gören Ethereum, 1 Ocak'ta 750 dolardan işlem görüyordu. Yani 10 günde yaklaşık iki kat değerlenmiş durumda.



BITCOIN DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR



Bitcoin ise düşmeye devam ediyor. Dün 15 bin seviyesini aşan bitcoin bu sabah ise 14 bin 240 dolardan işlem görüyor ve düşüşün bugün de sürmesi bekleniyor.



























Kaynak: haberinburada



