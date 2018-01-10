ETHEREUM REKORA DOYMUYOR! BİN 350 DA DOLARI AŞTI
Sanal para birimi Ethereum, bin 350 doları da aşarak tarihi bir rekor daha kırdı. Yeni yılın başından bu yana değerini artırmayı başaran Ethereum, 1 Ocak'ta 750 dolar seviyelerindeydi.
Ethereum rekora doymuyor. Bu sabah saat 07:00 sularında bin 352 dolardan işlem gören Ethereum, 1 Ocak'ta 750 dolardan işlem görüyordu. Yani 10 günde yaklaşık iki kat değerlenmiş durumda.
BITCOIN DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR
Bitcoin ise düşmeye devam ediyor. Dün 15 bin seviyesini aşan bitcoin bu sabah ise 14 bin 240 dolardan işlem görüyor ve düşüşün bugün de sürmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yazın Vazgeçilmezi Yeşil Eriğin Kilosu 700 Liraya Çıktı
- Bu Tantuni Başka Tantuni! Sacda Gördüğünüz Et Değil
- Büyük İkramiye Talihlileri, Paralarını Aldı!
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar