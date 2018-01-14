Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi
Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi
Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
Fenerbahçe'nin Yeni Stoperi Mehmet Topal Oldu!
Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
Tolgay Arslan'dan Bayern Münih'e Gönderme: Onlardan Aşağı Kalır Yanımız Yok
İngiliz Eski Futbolcu Ferdinand: Cenk Tosun Umarım Kontratına İzolasyon Maddesi Ekletmiştir
Olay Yaratan İddia! Dünya Kupası Öncesi Doping Girişimi
Kapıkule'de Tır Kuyruğu 16 Km'yi Buldu
Ethereum, Bin 423 Doları Görerek Tarihi Rekor Kırdı
Uludağ, Tatilcilerin Akınına Uğradı
Dursun Özbek'ten Arda Turan Açıklaması: Ekonomik Sebeplerden Başakşehir'i Seçti
Başbakan Yardımcısı Şimşek: İlk Kez Konut Alacaklara Kolaylık Sağlayacağız
Arda Turan Transferine Fatih Terim Sessiz Kalmadı! İşte O Sözler
Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Orkan Çınar Takımda Kalıyor
Cenk Tosun'un Maçı Sırasında Yanlış Füze Alarmı Verildi
Abd'nin Seyahat Uyarısında Bulunduğu Şanlıurfa'ya Turist Yağdı

Ethereum, Bin 423 Doları Görerek Tarihi Rekor Kırdı

ETHEREUM, BİN 423 DOLARI GÖREREK TARİHİ REKOR KIRDI

Yılbaşından bu yana yükselişine devam eden dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum, yüzde 93 artışla bin 423 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Tarih : 14 Ocak 2018, 17:50
Puan Ver : Ethereum, Bin 423 Doları Görerek Tarihi Rekor Kırdı(9/10)5

Dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum yılbaşından bu yanaki yükselişine devam ederek hafta sonu tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.

2 HAFTADA YÜZDE 93 ARTTI

2018 yılına 736 dolardan başlayan Ethereum geçen 2 haftalık süre içerisinde yüzde 93 artışla 1.423 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ethereum şu sıralar dolar karşısında günlük bazda yüzde 2,60 artışla 1.340 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

GEÇEN YIL YÜZDE 15 BİN 500 DEĞER KAZANDI

Bu kripto para geçen yıl yüzde 15 bin 500 değer kazanmıştı. Buna karşın geçen 3 yılda yüzde 6 bin 200 değer kazanan en büyük kripto para Bitcoin şu sıralar yüzde yüzde 3,19 düşüşle 13 bin 745 dolardan, en büyük üçüncü kripto para Ripple ise yüzde 8,58 düşüşle 1,88 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ethereum  Bin  423  Doları  Görerek  Tarihi  Rekor  Kırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER