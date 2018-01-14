ETHEREUM, BİN 423 DOLARI GÖREREK TARİHİ REKOR KIRDI
Yılbaşından bu yana yükselişine devam eden dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum, yüzde 93 artışla bin 423 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum yılbaşından bu yanaki yükselişine devam ederek hafta sonu tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.
2 HAFTADA YÜZDE 93 ARTTI
2018 yılına 736 dolardan başlayan Ethereum geçen 2 haftalık süre içerisinde yüzde 93 artışla 1.423 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ethereum şu sıralar dolar karşısında günlük bazda yüzde 2,60 artışla 1.340 dolardan işlem görmeye devam ediyor.
GEÇEN YIL YÜZDE 15 BİN 500 DEĞER KAZANDI
Bu kripto para geçen yıl yüzde 15 bin 500 değer kazanmıştı. Buna karşın geçen 3 yılda yüzde 6 bin 200 değer kazanan en büyük kripto para Bitcoin şu sıralar yüzde yüzde 3,19 düşüşle 13 bin 745 dolardan, en büyük üçüncü kripto para Ripple ise yüzde 8,58 düşüşle 1,88 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
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