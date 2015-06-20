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ETHEM'İN VURULDUĞU YERE YERLEŞTİRİLEN BÜFE KALDIRILDI


ETHEM'İN VURULDUĞU YERE YERLEŞTİRİLEN BÜFE KALDIRILDI
Tarih : 20 Haziran 2015, 19:25
Puan Ver : Ethem'in Vurulduğu Yere Yerleştirilen Büfe Kaldırıldı(8/10)10


Ankara'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında polis Ahmet Şahbaz tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük'ün vurulduğu yere büfe yerleştirildi.Sarısülük'ün öldürüldüğü alana yerleştirilen büfeye Ethem Sarısülük'ün abisi Mustafa Sarısülük Twitter adresinden Gökçek'e tepki gösterdi.



Abi Sarısülük gösterdiği tepkide, "Ethem'in katledildiği yere pankartın yetmezmiş gibi şimdide büfe mi yerleştirdin? O kulübeyi kaldır aksi taktirde hesabını verirsin" ifadelerine yer verdi.



Melih Gökçek'in Ethem Sarısülük'ün vurulduğu yere koydurduğu büfe tepkiler üzerine kaldırıldı.








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