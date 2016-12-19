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ethem sarısülük davasında şahbaz'ın cezası belli oldu

ETHEM SARISÜLÜK DAVASINDA ŞAHBAZ'IN CEZASI BELLİ OLDU

Gezi Parkı eylemlerinde Ankara'da öldürülen Ethem Sarısülük'ün katil zanlısı Ahmet Şahbaz'ın cezası belli oldu

Tarih : 19 Aralık 2016, 11:43
Puan Ver : Ethem Sarısülük Davasında Şahbaz'ın Cezası Belli Oldu(6/10)6


Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi; mahkeme, cezayı adli para cezasına çevirdi.



 



kaynak:habertürk








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