

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Ankara'daki Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük ile ilgili davanın güvenlik gerekçesi ile Aksaray'a nakline karar verdi.







Güvenlik gerekçesi ile davanın başka bir ile naklini isteyen sanık Polis Memuru Ahmet Şahbaz'ın avukatı Adalet Bakanlığı'na verilmek üzere Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermişti.







Aynı dosya ile ilgili olarak Ankara Valiliği de, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı göndererek davanın başka yere naklini istemişti. Bu talepler üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesi davanın Aksaray'a nakline karar verdi.