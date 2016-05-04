ESTETİK YAPTIRMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN
Bahar mevsimiyle birlikte tazelenmek, daha güzel ve alımlı görünmek isteyenler genellikle estetik cerrahların yolunu tutuyor. Ancak estetik cerrahi girişimlerinde zamanlamanın, ortaya çıkacak sonuç açısından önemli olduğu unutulmamalı.
Estetik cerrahi düşünenler için en önemli noktalardan birinin de doğru zamanın belirlenmesi olduğunu söyleyen Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Kutlu, hastaların genellikle; “Acaba şimdi liposuction yaptırsam şişlik ve morluklarım ne kadar sürer? Karın gerdirme ameliyatı olsam yazın denize girebilir miyim? Burun ameliyatı olsam güneş ışınları zarar verir mi?” şeklinde sorular sorduğunu söylüyor.
Bunların çok doğru ve yerinde sorular olduğunu aktaran Kutlu, “Bir plastik cerrah olarak ben de estetik cerrahi girişimlerinde zamanlamanın ortaya çıkacak sonuç açısından akıllıca olduğuna inanırım. Çünkü bu durum güvenilir ve emin bir iyileşme, ödem ve nedbelerin yok olması için belli bir süre geçmesine izin vermek, özellikle de bunu saklı tutmak isteyen kişiler için önemlidir” dedi.
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