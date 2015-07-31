Süpermodel Gisele Bündchen, 11 bin dolarlık göz ve meme estetiği operasyonu için Paris'teki ünlü estetik kliniğine kara çarşafla gitti...



Paris'teki ünlü estetik cerrahının ofisine giderken görülen fotoğraflarda tanınmamak için kara çarşaf giyen dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen'in yanında kız kardeşi Rafaela da bulunuyor. Kıyafeti yüzünden sadece ayağı görünen eski mankenin kimliği, yanında bulunan ve uzun zamandan beri Gisele Bündchen için çalıştığı bilinen şoförü yüzünden açığa çıktı. Fotoğrafların çekilmesinden bir gün önce de Büdchen, Paris'in farklı yerlerinde aynı şoförle görüldü.