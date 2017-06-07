Akıllı telefon pazarına Andy Rubin imzası ile adım atan Essential, Spigen ile marka ihlali konusunda sorun yaşamaya başladı.



Akıllı telefon pazarına Andy Rubin imzası ile adım atan Essential, Spigen ile marka ihlali konusunda sorun yaşamaya başladı.



Android konusunda önde gelen kişilerden biri olan Andy Rubin, Essential modeli akıllı telefon amiral gemisi konumunda getirerek büyük bir başarı yakalamayı düşünürken Spigen ile marka ihlali konusunda karşı karşıya geldi.



Yakın zamanda tanıtılan bu amiral gemisi ürün oldukça ince ekran çerçeveye sahip farklı tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bu hamleler Rubin için övgü dolu sözlerin kaynağı olmuştu.



Edinilen bilgilere göre Spigen, ABD sınırları içinde olan patent ofisine başvurarak kendi alt markası Essential'in izinsiz olarak kullanıldığını söylemişti. Rubin bunun karşısında 15 Haziran tarihine kadar bu marka ismini kullanmaktan vazgeçmesi gerekli. Tüm bunlara rağmen marka ismi kullanılmaya devam edilirse hukuki süreç başlamış olacak.



Sonuç olarak bu seviyede başarılı bir ürünün bu gibi bir zorlukla karşılaşmış olması tüketici karşısında oldukça zor durumlara düşmesine neden olabilir.



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