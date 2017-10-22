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Eşref Kolçak'ın Yaptığı Kaza, Trafikte 'Yaş Sınırı' Tartışmalarını Başlattı

EŞREF KOLÇAK'IN YAPTIĞI KAZA, TRAFİKTE 'YAŞ SINIRI' TARTIŞMALARINI BAŞLATTI

92 yaşındaki Eşref Kolçak'ın yaptığı kaza, ehliyette yaş sınırı tartışması başlattı. Özel araçlar için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor, sürücüler her yaşta trafiğe çıkabiliyor.

Tarih : 22 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Eşref Kolçak'ın Yaptığı Kaza, Trafikte 'yaş Sınırı' Tartışmalarını Başlattı(7/10)3

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 92 yaşındaki Eşref Kolçak'ın araç kullanırken kaza yapması trafikte yaş sınırı tartışmasının fitilini ateşledi. Bursa'da yaşayan Eşref Kolçak, otomobili ile önceki gün evinden çıkarken, maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Maddi hasar meydana gelen kazadan sonra sosyal medyada tarfikte yaş sınırı konusunda taştışma başladı.

10 YILDA BİR SAĞLIK RAĞORU VERMEK ZORUNDA

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Özel araç sahibi olan Kolçak'ın eğer sağlık raporunun tarihi geçmemişse bir sorun yok. Yönetmenlik ve trafik kanunlarına göre, küçük özel araç sürücüleri 10 yılda bir sağlık raporu vermek zorunda. Bu araç sürücülerinde yaş sınırlaması bulunmuyor. 100 yaşında bir sürücü, doktordan sağlığı yerinde ve araç kullanabilir raporu almışsa, o kişi araç kullanabiliyor. Büyük özel araç kullanan sürücüler için ise 5 yılda bir sağlık raporu isteniyor. Trafik Karayolları Kanunu'na göre, her türlü ticari araç kullanan sürücüler için yaş sınırı bulunuyor. Ticari araç kullanan sürücülerde 5 yılda bir sağlık raporu çıkartmak zorunluluğu var. Kanuna göre 65 yaşını dolduran sürücüler, ticari araç kullanamıyor.

"HER ŞEY SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK RAPORU İLE İLGİLİ"

Emniyet yetkilileri de araç kullanan sürücülerin yaşı ile ilgili "Her şey sürücünün sağlık raporu ile ilgilidir. Ticari araçlarda 65 yaş sınırı vardır. Ama özel araç kullanan kişilerde yaş sınırı yok. Hastanede doktor 'Bu kişi sağlıklıdır araç kullanabilir' raporunu verdiği her kişiye ehliyet veriliyor. Burada yaş sınırına bakılmıyor. 100 yaşında biri sağlık raporu ile gelirse yine ehliyet alır" dedi. Yetkililer, ehliyet alma da sınıfına göre yaşı doldurmanın olduğunu ancak şu yaşa kadar kullanamaz yönetmenliği ve kanunun olmadığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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