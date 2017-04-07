Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde tüm dünyayı ilgilendiren çok ilginç bir gelişme yaşandı. Titanik'in battığı sulardaki buz dağı sayısı, son bir haftada 37'den 450'ye çıktı.



Atlantik Okyanusu'nun kuzeyindeki transatlantik gemi hattı güzergahı son bir hafta içinde alışılmadık yoğunlukta bir buz dağı istilasına sahne oldu.







ABD Sahil Güvenliği'nin buz izleme biriminden alınan bilgiye göre, bölgede geçen hafta 37 olan buzdağı sayısı bu hafta 450'ye kadar çıktı.







Yılın bu zamanlarında olağan koşullarda, bölgede ortalama 80 kadar buz dağı bulunduğunu kaydeden yetkililer, bölgeye son bir hafta içinde kuzeyden sürüklenerek gelen 400'den fazla buzdağının Kanada'nın Newfoundland kıyısı açıklarından geçen hattı işgal ettiğini belirtti.







kaynak:milliyet